Лавров заявив, що Євросоюз розірвав стосунки з Росією ще у 2014 році через Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що розрив відносин РФ та Європейського союзу відбувається вже давно, а ініціатором цього був ЄС.

Про це він заявив за підсумками переговорів з фінським колегою Пеккою Хаавісто, передають російські ЗМІ.

За словами Лаврова, "будь-кому, хто мало-мальськи цікавиться ситуацією в Європі" зрозуміло, що цей процес (розриву, - ред.) почався багато років тому.

Лавров вважає, що все почалося в 2014 році, коли в Україні відбулася Революція Гідності.

На думку Лаврова, саме тоді ЄС "не зміг виконати домовленості, які були досягнуті напередодні тих подій і під якими поставили свої підписи Німеччина, Франція і Польща".

Нагадаємо, 5 лютого головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель відвідав Росію і зустрівся з Лавровим. Під час спільної пресконференції Лавров назвав ЄС ненадійним партнером. Крім того, саме в день візиту Борреля Росія оголосила персонами нон грата трьох європейських дипломатів.

Європейські коментатори назвали візит Борреля провальним і принизливим для ЄС. А євродепутатка з Бельгії Ассіта Канко під час дебатів поцікавилася, "де яйця Євросоюзу". У своїй промові Канко сказала, що ЄС повинен ввести санкції проти Росії і закликала Борреля звільнити посаду, якщо він не в змозі забезпечити це.

Пізніше Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС. Він зазначив, що насправді Росія не хоче "ізолюватися від усього світу", однак "треба бути до цього готовими". "Хочеш миру, готуйся до війни", - сказав міністр закордонних справ РФ.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков виправдався за слова Лаврова і заявив, що той нібито не це мав на увазі.