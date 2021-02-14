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Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіапростір з ЄС, – Боррель

Укладення угоди очікується найближчим часом.

Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіапростір з ЄС, – Боррель
Фото: Facebook-сторінка Дениса Шмигаля

Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною і Євросоюзом.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

“Найближчим часом очікуємо й на укладення угоди про спільний авіаційний простір”, – написав очільник українського уряду.

Спільний авіаційний простір з ЄС означатиме більше рейсів між Україною та ЄС (зокрема, більше нових напрямків), зазначив Шмигаль.

Це у свою чергу сприятиме розвитку української авіації, туристичної галузі та матиме загалом позитивний ефект на економіку.

Нагадаємо, перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу. 

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Обговорювалась можливість підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС під час саміту Україна-ЄС. Втім за результатами зустрічі документ підписаний не був.

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