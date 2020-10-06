Україна і ЄС підпишуть Угоду про спільний авіаційний простір в 2021 році - Зеленський

Раніше повідомлялося, що Угоду про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС можуть підписати під час саміту Україна-ЄС.

Угоду про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС буде підписано на початку 2021 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо вільного авіаційного простору, то, скажу вам чесно, мене запевнили сьогодні колеги, що на початку наступного року ми нарешті це зробимо", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Угоду про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС можуть підписати під час саміту Україна-ЄС.

Нагадаємо, перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процесвнутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.