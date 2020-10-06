Зеленський: Безвізовому режиму з ЄС нічого не загрожує

Президент Володимир Зеленський наголосив, що безвізовому режиму з Європейським Союзом загрози немає.

Про це він заявив у своєму виступі на саміті "Україна - Євросоюз" у Брюселі,онлайн-трансляцію якого вів Офіс президента.

Зеленський наголосив, що Євросоюз відзначає значний прогрес України в реформах за останній рік - впровадження ринку землі, ухвалення "банківського" закону, розвиток децентралізації, старт роботи Вищого антикорупційного суду.

"Партнери з ЄС запевнили, що безвізовому режиму нічого не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії. Як тільки дозволить епідемічна ситуація, українці знову зможуть планувати свої подорожі до Європи", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в ході саміту значну увагу приділили виконанню Україною угоди про Асоціацію з ЄС.

"Ми домовилися максимально викоистовувати її механізм, щоб і надалі розвивати наші торгівельні відносини та поглиблювати економічну інтеграцію між Україною та Єс", - сказав Зеленський.

"В одночас наша делегація представила своє бачення щодо оновлення цієї угоди", - додав президент.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України з третьої спроби затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після цього у Європарламенті заявили, що "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови САП", тому українська влада "ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу допомогу в розмірі 1,5 млрд євро".

Крім того, речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано закликав Раду терміново змінити закон про Національне антикорупційне бюро НАБУ, окремі положення якого КС визнав неконституційними. Він додав, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.

Президент Зеленський наголосив, що він підтримує позицію західних партнерів щодо прозорого відбору керівника САП і вважає, що п'ятий президент Петро Порошенко лякає втратою безвізу, бо "вважає себе монархом".

.