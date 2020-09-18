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Зеленський вважає, що Порошенко лякає втратою безвізу, бо "вважає себе монархом"

Президент запевнив, що підтримує позицію західних партнерів про необхідність прозорого обрання керівника САП.

Зеленський вважає, що Порошенко лякає втратою безвізу, бо "вважає себе монархом"
Фото: instagram/zeteam2019

Президент Володимир Зеленський наголосив, що він підтримує позицію західних партнерів щодо прозорого відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Івано-Франківську область, передає "Укрінформ".

“У нас є нормальна комунікація із західними партнерами. Я розумію, що мається на увазі з приводу складу комісії по САП, я читав уважно те, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств в України. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія уважно працювала... і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я поділяю їх думки, повністю їх підтримую, вважаю, що по-іншому не може бути”, - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "не звертає уваги на заяви деяких українських політиків" щодо можливого скасування безвізового режиму з Європейським Союзом через рішення парламенту щодо конкурсної комісії з відбору очільника САП.

"Я в принципі не коментую заяви українських політиків щодо того, де немає їх повноважень. Вони не можуть нам ні надавати безвіз, ні відбирати його. Що стосується українських політиків. Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, котра досі вважає, що вона - монарх України, господар України, хоча у цієї людини було п’ять років відбудувати Україну, показати, що він може зробити для свого народу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 17 вересня, з третьої спроби затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника САП.

У Європарламенті заявили, що "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови САП", тому українська влада "ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу допомогу в розмірі 1,5 млрд євро".

Крім того, речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ, окремі положення якого КС визнав неконституційними. Він додав, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.

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