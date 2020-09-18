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ЄС відреагував на вирок ростовського суду кримським татарам

Євросоюз не визнає російської юрисдикції Криму.

ЄС відреагував на вирок ростовського суду кримським татарам
Фото: Кримська солідарність

Європейський Союз не визнає застосування російського законодавства в Криму та місті Севастополі, оскільки воно є незаконним згідно з міжнародним правом, а також передачу громадян України з Криму до судів у Росії.

ЄС закликає Росію скасувати ці рішення та негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців.

Про це 18 вересня заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

"ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримськотатарську громаду. На півострові мають бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Повний, вільний та необмежений доступ для міжнародних правозахисників на всю територію України, включаючи Крим та місто Севастополь, залишається першочерговим завданням", -  йдеться у заяві.

У ній наголошується, що Євросоюз непохитно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, 16 вересня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 7 осіб, заарештованих на Кримському півострові 7 липня 2020 року, в тому числі кримськотатарського активіста і координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва. Сукупно їх засудили до 110 років колонії суворого режиму. Восьмого фігуранта справи "другої бахчисарайської" групи "Хізб ут-Тахрір" Ернеста Аметова виправдали та звільнили з-під варти.

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