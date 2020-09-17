58-річний Богдан Дубневич торік програв вибори до Верховної Ради у мажоритарному окрузі.

Богдан Дубневич, який торік програв вибори до Верховної Ради, балотуватиметься на посаду голови Солонківської ОТГ, що в Пустомитівському районі Львівської області.

Про це колишній народний депутат повідомив у відеоролику, оприлюдненому 17 вересня.

58-річний Богдан Дубневич заявив, що має великий досвід у розбудові Пустомитівського району.

"Саме тому я йду на місцеві вибори, щоб перемогти і створити Солонківську ОТГ сильною, спроможною, найперспективнішою громадою в Україні", - сказав він.

У разі обрання головою громади екснардеп пообіцяв залучити з держбюджету додаткових фінансів на розвиток громади, а також запустити тролейбусну лінію зі Львова через села ОТГ - Солонку, Ковирі, Липники, Деревач, Раковець з кінцевою зупинкою біля села Хоросно.

У Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 180 млн грн входять 12 сіл, зокрема, село Зубра, де проживають брати Дубневичі. Офіційно громада налічує понад 14,5 тис. мешканців.