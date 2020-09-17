​Люди, які влаштовують заворушення в Умані, не мають стосунку до хасидського руху, - посол Ізраїлю

Люди, які влаштовують заворушення, дебоші в Умані, в тому числі і ті, хто трощив огорожі на могилі цадика Нахмана, не мають стосунку до хасидського руху.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

Він зазначив, що ці іноземці, частина з яких є громадянами Ізраїлю, - хулігани й анархісти.

"Вони живуть там (в Умані - LB.ua). У цьому вся проблема. Ці люди насправді не є частиною хасидського руху, вони - хулігани. Вони називають себе хасидами, але ми не знаємо, як їх назвати. Напевно, анархістами", - зазначив дипломат.

Посол підтримав дії української влади, які затримали учасників заворушень і депортувала їх до Ізраїлю. Ліон вказує, що це була провокація з боку хуліганів.

"Це були ті самі хулігани. Їх затримала поліція, і поліція відправила їх назад до Ізраїлю. Навіть того з них, який живе в Умані в готелі. Вони хотіли влаштувати провокацію, вони не підкоряються правилам, вони не вірять у коронавірус, вважають, що COVID-19 - це змова. Вони були покарані", - сказав Ліон.

У той самий час посол просить не робити завчасних різких висновків і не судити за окремим епізодом про весь хасидський рух. Дипломат акцентує, що хасиди, які проживають в Умані, прагнуть стати "частиною Умані, частиною суспільства".

"Такі люди (хулігани, - ред.) не тільки турбують громадян України, вони турбують і хасидів теж. В Умані близько тисячі хасидів живе цілий рік, вони хочуть бути частиною міста, частиною суспільства, і для них дуже важливо підтримувати хороші відносини із сусідами, незважаючи на те, що є багато проблем", - наголосив посол.

Нагадаємо, на час паломництва хасидів, з 15 до 21 вересня, в Умані посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.

Однак, паломники зруйнували "карантинний" паркан біля могили Рабі Нахмана. У фонді Рабі Нахмана, який є офіційним представником брацлавських хасидів, повідомили, що заворушення влаштували підлітки. У фонді пообіцяли поговорити з ними та відзначили, що брацлавський рух поважає закони України.

Двох хасидів, які були організаторами заворушень на могилі Рабі Нахмана в Умані, видворили з України.