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Гройсман: "Локальні партії будуть чинником об’єднання на цих виборах“

"В загальнонаціональних партій на місцевих виборах своя мета – вони хочуть продемонструвати, що вони мають рейтинг підтримки".

Гройсман: "Локальні партії будуть чинником об’єднання на цих виборах“
Фото: Макс Требухов

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не бачить необхідності об'єднуватися з так званою партією мерів "Пропозиція".

У інтерв'ю LB.ua він повідомив, що знав про ідею створення такої партії, однак обговорення глобального об'єдання не було.

"Мери мають свій порядок денний, це абсолютно нормально і природньо. Вони зараз підуть на вибори, отримають якісь результати, а далі буде видно, яке майбутнє у цієї партії. Як вона буде себе демонструвати, яку політику буде сповідувати – це питання серйозне", - зазначив він.

Гройсман також відзначив, що виступає проти ухваленого парламентом рішення про "примусову партизацію".

"Це абсолютно неправильно. В загальнонаціональних партій на місцевих виборах своя мета – вони хочуть продемонструвати, що вони мають рейтинг підтримки. І тому для них важливо загнати всіх авторитетних людей під свої прапори. А самодостатні люди, які хочуть працювати на свою громаду, не зовсім готові це робити. І тому з’являються локальні, регіональні партії. Це нормально. Деякі загальнонаціональні партії росколюють країну на схід-захід, а локальні партії, навпаки, будуть чинником об’єднання на цих виборах", - додав Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що Верховна Рада за 101 день до місцевих виборів впровадила партійну систему на місцевих виборах для всіх населених пунктів від 10 000 жителів, а не 90 тис., як було раніше. Самовисуватися можна тільки в громадах до 10 тис. мешканців. 

У містах з більшим населенням буде пропорційна система з відкритими списками, можна буде висуватися тільки від партії чи її осередку.  Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як "Слуга народу" пише правила місцевих виборів".

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