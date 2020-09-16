У НАБУ заявили про "маніпуляції" у виступі генпрокурорки Венедіктової перед Радою

Національне анттикорупційне бюро заявляє про маніпуляції у виступі генерального прокурора Ірини Венедіктової у Верховній Раді 15 вересня.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Так, зазначається, що Венедіктова заявила, що не отримала від НАБУ матеріалів щодо суддів Окружного адмінсуда Києва, які вона запитувала. У Бюро ж, навпаки заявляють, що скерували генпрокурору всі необхідні документи, проте реакції на них не отримали.

"23 липня 2020 року НАБУ і САП скерували шенеральному прокурору та її заступнику проєкти клопотань про відсторонення шістьох суддів ОАСК від здійснення правосуддя, про дозвіл на затримання, арешт та тримання під вартою. Реакції генпрокурора не було, а її заступник повідомив НАБУ про неможливість розгляду таких клопотань, відтак НАБУ повторно звернулося до генерального прокурора 31 липня 2020 року. Після чого генпрокурор скерувала до НАБУ лист щодо необхідності надання додаткових матеріалів на обґрунтування поданих проєктів клопотань. За результатами вивчення доказів (у тому числі матеріалів НСРД), обсяг яких становив понад 5 томів, генпрокурор підписала клопотання про відсторонення суддів", - зазначили у НАБУ.

У Бюро наголосили, що до передачі справи від СБУ до НАБУ, у липні 2017 року, матеріали розслідування фактично понад рік фізично знаходилися в Офісі генпрокурора.

Також НАБУ наводить як приклад маніпуляції заяву Венедіктової щодо звинувачення нардепа Олександра Юрченка в хабарництві. Так, генпрокурор зазначила, що "без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди, повідомити будь-кого за вчинення такого службового злочину неможливо". А матеріали, які вона отримала, не містять таких відомостей.

У НАБУ наголосили, що 15 вересня 2020 року Бюро повторно надало до Офісу Генерального прокурора усі наявні матеріали кримінального провадження.

Нагадаємо, 15 вересня генпрокурорка Венедіктова прийшла у Верховну Раду через звинувачення нардепа Юрченка в хабарництві. За її словами, поки що немає встановленого факту використання службового становища й одержання хабара. 14 серпня стало відомо, що Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.