Генпрокурорка Венедіктова прийшла у Верховну Раду через звинувачення нардепа Юрченка в хабарництві (доповнено)

За її словами, поки що немає встановленого факту використання службового становища й одержання хабара.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прийшла на засідання Верховної Ради 15 вересня. Вона заявила, що їй "нема різниці між людьми" і вона допоможе відправити за ґрати будь-кого, якщо будуть достатні підстави.

Венедіктова заявила, що прийшла, щоб звернутися до залу.

"Я ховатися не збираюсь. Хочу коротко звернутися до залу. Я можу вас розчарувати. Але в цій державі іде декілька справ по багатьох народних обранцях... Може скластися враження, що генеральний прокурор намагається когось захистити, вибілити – ні, я нікого не буду покривати. Якщо є склад злочину, то конкретного депутата буде притягнуто. Я можу назвати прізвище - це народний депутат Олександр Юрченко. Людина з особливим процесуальним статусом", - заявила вона.

Венедіктова додала, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

"Хочу повідомити, що вчора отримала лист від керівництва НАБУ з підозрою без матеріалів кримінального провадження. Ми готові вивчити матеріали кримінального провадження, якщо буде достатньо підстав повідомити про підозру – я це зроблю і повідомлю", – заявила вона.

Також Венедіктова заявила, що "матеріали досудового слідства просто зливаються деяким депутатам або ЗМІ".

"Я прийшла відповісти вам на питання, що відбувається. Ми пам'ятаємо медійний кейс НАБУ і САП за мотивами "плівок ОАСК". Минуло більше 3 місяців з моменту повідомлення про підозру. І що далі? Матеріалів від НАБУ в мене на столі досі немає. Коли ми говоримо про арешти людей з особливим статусом – а судді мають певний статус – питання про арешт без матеріалів проваджень неможливі. Я не дозволю "бєспрєдєла" в цій країні, бо це може потім торкнутися кожного", – заявила вона.

Нагадаємо, про те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабара, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександра Юрченка та його помічника Івана Фіщенка спіймало НАБУ на хабарі, який ті нібито планували отримати за просування законопроєкту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство, щоб надати компанії "зелений тариф". За це Фіщенко нібито вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.

14 серпня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.