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Рада розгляне проєкт бюджету на 2021 рік у п'ятницю

Кабмін презентуватиме проєкт під час години запитань до уряду.

Рада розгляне проєкт бюджету на 2021 рік у п'ятницю
Фото: Анна Стешенко

Уряд презентує проєкт бюджету на наступний рік під час години запитань у парламенті. 

Про це на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент LB.ua. 

"Хочу нагадати, що до завтра, до 15 вересня, до Верховної Ради повинен надійти проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде надісланий до Верховної Ради вчасно. Звертаюся до профільного комітету, Юрій Арістов (голова бюджетного комітету), розглянути його", — сказав він.

Разумков запропонував, щоб "у п'ятницю ми мали можливість згідно з законом розглянути це питання у сесійній залі Верховної Ради". 

У свою чергу, член бюджетного комітету, народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко в коментарі LB.ua зазначив, що "на даний час документ й досі не надійшов до комітету".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 вересня схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік.

Серед ключових пріоритетів проєкту - підвищення мінімальної зарплати, якісна освіта, доступна медицина, протидія коронавірусу та вакцинація.

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