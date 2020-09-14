Кабмін затвердив протиепідемічні правила для голосування на місцевих виборах

Голосувати потрібно буде в масках, перед тим помірявши на вході температуру.

Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі уряду.

Усі особи, які заходитимуть до виборчих дільниць для голосування, будуть опитуватися щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. Усім мірятимуть температуру. На вході до приміщення виборчої комісії та приміщення для голосування повинні бути антисептики для рук. Також слід обладнати місця для централізованого збору й утилізації засобів індивідуального захисту.

"У приміщеннях буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців на вхід та на вихід повинні бути розділені. Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів", - повідомили в Кабміні.

Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчої комісією, повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється.

Члени виборчої комісії мають сидіти за метр одне від одного або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

Раз на дві години треба протирати дверні ручки, поручні, сидіння засобами дезінфекції. А вологе прибирання приміщення потрібно проводити щонайменше раз на 4 години. Обробляти окремі частини виборчих скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції усередину ємності.

Виборці повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Рекомендовано не брати дітей на виборчі дільниці. І користуватися особистою ручкою.

"Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше ніж о 20 годині останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції). У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування, мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту", - додали в Кабміні.

Маски повинні мати всі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій.

У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої комісії всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції за відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без застосуванням засобів індивідуального захисту такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію в порядку, встановленому законодавством.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність COVID-19 методом ПЛР.

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів і бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться підсумкова дезінфекція.

Крім того, прийнятим документом доповнюється перелік осіб, яким дозволено в’їзд на територію України на час дії карантину: офіційними спостерігачами від іноземних держав і міжнародних організацій, які вестимуть спостереження за перебігом виборчого процесу відповідних виборів.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія спільно з експертами профільних міністерств і військовими медиками розробили алгоритм проведення місцевих виборів 25 жовтня. У алгоритмі пропонували дозволити голосували людям із симптомами захворювань, але в окремій кабіні.