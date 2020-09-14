Загалом на боротьбу з COVID-19 наступного року буде передбачено 19,4 млрд гривень.

Україна виділить 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції в понеділок, говорячи про збільшення видатків на медицину наступного року.

"До 2023 року у нас є реальна можливість забезпечити видатки на охорону здоров'я на рівні 5%. Іде збільшення у 2021 році до 4,2% ВВП на охорону здоров'я порівняно з 3,4% в цьому, і ми плануємо вийти на рівень 5% у 2023 році", - сказав Марченко.

2021 року збільшення видатків на медицину складе 27 млрд гривень. В основному це стосується зарплат із програми медичних гарантій, придбання обладнання для опорних лікарень, розвитку екстреної медичної допомоги.

"Закупівля вакцин від COVID - на цю програму передбачено 2,6 млрд гривень", - сказав Марченко.

За його словами, в цілому на боротьбу з COVID-19 наступного року буде передбачено 19,4 млрд гривень. Крім вакцин, планується виділити 15,8 млрд гривень за програмою медгарантій. Ще 1 млрд гривень виділять на запобігання ковіду в школах.

Нагадаємо, 4 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про перемовини з компанією AstraZeneca щодо майбутньої закупівлі вакцин. Також переговори йдуть з іншими компаніями-лідерами, які перебувають на третій стадії випробувань.

Раніше також повідомляли, що вакцина, розроблена китайською компанією, в Україні орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. Нею вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні 2021 року.