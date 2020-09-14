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Мер Миколаєва заявив, що переїхав жити в робочий кабінет на час епідемії коронавірусу

Так Сенкевич вирішив не наражати родину на ризик захворіти COVID-19.

Мер Миколаєва заявив, що переїхав жити в робочий кабінет на час епідемії коронавірусу
Фото: Макс Требухов

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що переїхав жити до свого робочого кабінету в міськраді через пандемію коронавірусу навесні цього року. 

Про це політик розповів в інтерв'ю НікВесті.

"Коронавірус застав нас раптово, і на відміну від багатьох людей, які не вірили в його існування, я переконався в цьому в реальності, побачив реальних хворих, побачив, як це відбувається в інших містах, в Києві. І тому прийняв для себе рішення, так як я перебуваю весь час в гущі подій, на час цієї епідемії переїхати до свого кабінету", - сказав мер Миколаєва.

За його словами, він перевіз на роботу пральну машину, прасувальну дошку і праску та телевізор.

Сенкевич додав, що спілкувався з родиною лише по відеозв'язку.

За його словами, якщо кількість хворих на коронавірус збільшуватиметься, він не виключає, що знову переїде до свого кабінету.

"Ми зараз обмежили контакти, я і дружина обмежили контакти з її мамою, але бачу, що, напевно, скоро нам доведеться це зробити знову. Може бути, навіть знову мені переїхати в кабінет. Я не виключаю цього", - зауважив Сенкевич.

Нагадаємо, сьогодні за добу в Україні виявили понад 2,4 тисячі випадків ковіду. 650 людей одужали від коронавірусу, 33 померли.

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