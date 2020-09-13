Окупанти за добу один раз порушили "тишу" на Донбасі

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Станом на 17:30 13 вересня на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Пресцентр ООС.

"Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні..

Зазначається, що рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

Окрім того, сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів.

"Українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи в повному обсязі. Водночас наші воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 12 вересня, проросійські бойовики не порушували режим припинення вогню на Донбасі. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.