Бойовики розмістили десятки танків та гаубиць біля лінії зіткнення, - ОБСЄ

Безпілотник ОБСЄ під час спостережного польоту на Донбасі зафіксував велику кількість техніки та озброєння проросійських бойовиків, розміщених з порушеннями. Про це йдеться у звіті місії від 11 вересня, передає штаб Операції Об'єднаних сил.

Озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення, виявили на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області. Там знаходяться чотири самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм). На полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині окупанти розмістили 16 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і 12 буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм).

Також зафіксовано озброєння за межами виділених місць зберігання. На полігон поблизу Бугаївки терористи вивезли десять танків (типуТ-64) та 13 зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»), на полігон неподалік Тернового – 23 танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниці).

Українська сторона СЦКК наголошує, що ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22 липня домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

"Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися мінських домовленостей та невиконання взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили у штабі Операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 11 вересня у Берліні пройшли перемовини на рівні політичних радників "нормандської четвірки". За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, найбільшим досягнення переговорів є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.