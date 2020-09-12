У Сумській області впав легкомоторний літак. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався вранці 12 вересня у полі поблизу села Дяківка.

"Сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 "Бекас". Пілот загинув", - йдеться у повідомленні.

У поліції інформують, що літак зачепився за дроти високовольтної лінії електропередач, коли облітав сільськогосподарські угіддя.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 276 "Порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" Кримінального кодексу України.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Коломиї здійснив аварійну посадку легкомоторний літак. Під час інциденту ніхто не постраждав.