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Поліція затримала росіянина, який організував стрілянину у кафе в Українці

Під час інциденту він поранив двох місцевих мешканців.

Поліція затримала росіянина, який організував стрілянину у кафе в Українці
Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали 32-річного громадянина Росії, якого підозрюють в організації стрілянини у кафе у місті Українка 3 вересня. 

Як інформує поліція Київської області, чоловік раніше вже мав проблеми із законом.

Зловмисника затримали у Києві, де він переховувався. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, інцидент відбулася 3 вересня в Обухівському районі Київської області. Група невідомих осіб приїхала на автівках зі столиці до кафе у місто Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

Встановлено, що затриманий росіянин прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів Українки, за життя яких потім боролися лікарі.

Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання усіх учасників стрілянини тривають.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Раніше у поліції повідомили, що до стрілянини причетні 15 місцевих жителів та семеро приїжджих осіб зі столиці, у томі числі - і громадяни Російської Федерації. Учасники конфлікту та персонал кафе намагались приховати злочин: змінили обстановку, позбирали гільзи та знищили сліди.

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