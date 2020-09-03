У місті Українка, що на Обухівщині, група невідомих приїхала у місцеве кафе з Києва і влаштувала там стрілянину.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Про стрілянину повідомив небайдужий громадянин. За вказаною адресою прибули група реагування патрульної поліціі, слідчо-оперативна група та керівництво Обухівського відділу поліції. Однак, працівники кав’ярні зробили все, щоб прибрати речові докази з місця події, зокрема - зібрали всі гільзи.

Відомо, що після інциденту до лікарні звернулось троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік. Всі вони отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовились.

За даним фактом відкрили два кримінальних провадження за ч.4 ст . 296 (хуліганство ) та за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу. Поліцейські провели два обшуки щодо отримання відео записів з кав’ярні.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до стрілянини.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі невідомий у шапці та в бороді Діда Мороза п’ять разів вистрелив в охоронця комбінату.