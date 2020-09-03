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Пріоритет для громадян - дороги. КМІС представив результати опитування про "Велике будівництво"

"Велике будівництво" підтримують майже 90% опитаних. 

Пріоритет для громадян - дороги. КМІС представив результати опитування про "Велике будівництво"
Фото: Glavcom

Ремонт і будівництво доріг та шкіл, лікарень та садочків, стадіонів та інших об'єктів соціальної інфраструктури викликають високу підтримку українців.

Київський міжнародний інститут соціології представив результати дослідження, присвяченого національній програмі "Велике будівництво".

За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, рекордне число респондентів вітає реалізацію інфраструктурних проєктів. На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" Грушецький повідомив, що за "Велике будівництво" висловилися 89,8% опитаних.

Подальшому розвитку інфраструктури не повинен заважати навіть карантин, переконані 85,2% респондентів.

Як показало дослідження, з усіх ініціатив і програм Володимира Зеленського найбільшу підтримку викликає припинення вогню на Сході України (80,6%) і "Велике будівництво" (67%), а найменшу - ринок землі (14%) і легалізація азартних ігор (12%).

Більшість українців асоціює програму «Велике будівництво» перш за все з дорогами (72,4%).

Відповідаючи на питання, що в першу чергу повинні будувати і реконструювати за програмою "Велике будівництво", 49,2% респондентів назвали дороги, 35% - лікарні, 26,3% - школи.

Дослідження було проведено 6-19 серпня 2020 року в усіх областях України (за винятком АР Крим). Опитано 2049 осіб.

Нагадаємо, що основним завданням проєкту "Велике будівництво" є реконструкція чи зведення 6,5 тис. км доріг, 142 шкіл, 117 дитячих садочків, 212 відділень екстреної меддопомоги, 570 медлабораторій і 122 спортивних комплексів по всій країні.

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