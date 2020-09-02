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Нацполіція почала розслідування пожеж в Харківській області

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Фото: hk.npu.gov.ua

Національна поліція відкрила кримінальні провадження за фактом пожежі на території Новомосковського лісгоспу та Дворічанського лісництва в Харківській області.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

"За фактами пожеж слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні ДСНС повідомила, що на Донбасі через посуху почалися масштабні лісові пожежі. За останніми даними, площа займання складає 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

До гасіння вогню залучили залізничників. Також у зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове. Пасажирські поїзди на цій дільниці не курсують.

Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж.

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