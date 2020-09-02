Нацполіція почала розслідування пожеж в Харківській області

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Фото: hk.npu.gov.ua

Національна поліція відкрила кримінальні провадження за фактом пожежі на території Новомосковського лісгоспу та Дворічанського лісництва в Харківській області.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

"За фактами пожеж слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

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