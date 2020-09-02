На чоловіка склали адмінпротокол та зобов’язали відновити розмітку.

У місті Кропивницький чоловік самовільно замалював на дорозі розмітку 1.3. "подвійну суцільну" біля свого двору.

Про це повідомила патрульна поліція Кіровоградської області.

"Сьогодні місцевий мешканець наважився самовільно вирішити питання щодо організації руху на провулку Училищному, але в момент вчинення правопорушення його виявили патрульні", - йдеться у повідомленні.

Патрульні розповіли, що чоловік заявив, що розмітка "подвійна суцільна" є недоречною навпроти в’їзду у його двір. Замість того, щоб погодити це питання у встановленому порядку, вінвзяв відро зі смолою та замалював дорожню розмітку.

На 41-річного кропивничанина інспектори склали протокол за ч.1 ст.139 КУпАП (пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху) та зобов’язали відновити розмітку до встановленого зразка.

Фото: Патрульна поліція

Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, згідно Правил дорожнього руху, "подвійнасуцільна" поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху. Лінію 1.3 перетинати забороняється.