Під час перевірки Кропивницького слідчого ізолятора зафіксували численні порушення прав в’язнів, які можу бути розцінені, як жорстоке, неналежне або таке що принижують гідність поводження.

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України.

Члени моніторингової групи ознайомились з умовами утримання в’язнів, документацією та провели вибіркове опитування осіб, які утримаються в установі, а також оцінили стан виконання рекомендацій, наданих під час попередніх візитів у 2018-2019 роках.

"Результати візиту до установи свідчать про численні порушення прав в’язнів... Більшість камер нагадують «кам’яні мішки». Вони не мають вікон, внаслідок чого у в’язнів відсутній доступ до природного освітлення та свіжого повітря. Не обладнані санвузлами та бачками питної води, у зв’язку з чим останні не мають доступу до питної води та можливості справляти природні потреби. Учасниками візиту було зафіксовано, що ув’язненні тримаються в зазначених приміщення понад дві години в порушення чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Фото: ombudsman.gov.ua

Зазначається, що більшість камер установи потребують поточного ремонту, не забезпечені належним штучним освітленням, мають надмірну заґратованість вікон, санвузли перебувають у жахливому стані. В деяких камерах стіни вологі та вкриті грибком. Приміщення не обладнано бачками з питною кип’яченою водою та припливно-витяжною вентиляцією, у зв’язку із чим в’язні змушені робити запаси води та знімати віконні рами для провітрювання приміщення.

В установі не дотримуються норми жилої площі, яка згідно з законодавством повинна бути не меншою 2,5 кв. м на ув’язненого. У більшості камер загальна площа становить 6,4 кв. м, де утримувалось по четверо ув’язнених.

"Крім того, працівники установи під час відкриття дверей камер наказують ув’язненим підіймати руки вгору. Зазначені вимоги суперечать чинному законодавству та принижують гідність ув'язнених", - додали в Офічі омбудсмана.

Надання медичної допомоги в установі здійснюється на неналежному рівні. Медична частина не укомплектована лікарем-терапевтом, лікарем-фтизіатром, у зв’язку з чим первинне медичне обстеження новоприбулих осіб здійснюється не в повному обсязі. Через відсутність забезпечення засудженим та ув’язненим не проводиться лікування зубів, а лише їх видалення. Ліки, які родичі передають в’язням, зберігаються у них в камерах та їхній прийом не контролюється.

Призначені лікарем акушером-гінекологом обстеження та лікування також не виконуються, через відсутність в закладі необхідного обладнання та незабезпечення необхідними медичними препаратами. Встановлено, що в установі на день візиту шестеро ув'язнених жінок не отримують належного лікування.

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

Через відсутність лікарів-фахівців та запровадження карантину, заклади охорони здоров’я відмовляються надавати вторинну медичну допомогу ув’язненим. Крім того, через відсутність умов надання стаціонарної психіатричної допомоги, ув’язненні з психічними розладами, утримуються з хворими на соматичні захворювання та не отримують необхідну медичну допомогу.

Також в установі виявлено порушення вимог плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавіруса.

Фото: ombudsman.gov.ua

Нагадаємо, у грудні минулого року в СІЗО Кропивницького стався бунт. Після цього в ізоляторі був введений особливий режим і відкриті дві кримінальні справи.

У Україні триває експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах. Камери з покращеними умовами (у них є холодильник, телевізор, душова кабіна) запустили в СІЗО Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова, Житомира. Станом на 2 липня платні камери принесли більше 180 тис. гривень, які будуть спрямовані на ремонт безкоштовних камер.