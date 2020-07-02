​​Малюська: VIP-камеры в СИЗО принесли уже более 180 тыс. гривен

Платные камеры следственных изоляторах принесли более 180 тыс. гривен, которые будут направлены на ремонт бесплатных камер.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська во время проверки хода ремонта Лукьяновского СИЗО, передает "Цензор.Нет".

По словам министра, в Киевском СИЗО сейчас находятся 12 заключенных, которые воспользовались услугами платных камер.

"Почти все они оплатили свое пребывание за месяц. Средства, собранные в результате этой инициативы в Киеве, это уже 140 тыс. гривен. Всего по Украине уплачено уже более 180 тыс. гривен. Все эти средства мы направляем на ремонт бесплатных камер", - пояснил Малюська.

Он напомнил, что платные камеры уже есть в Чернигове, Черновцах, Виннице, Житомире, Хмельницком, Харькове, Днепре и Запорожье.

"Спрос есть и достаточно большой. Ожидаем, что он будет только увеличиваться. Увеличение количества платных камер приведет к увеличению количества бесплатных камер", - добавил глава Минюста.

Фото: "Цензор.Нет"

Напомним, экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. Затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.