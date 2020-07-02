В Ровенской области прокурора задержали при получении взятки от полицейского за "крышевание" перед ГБР

Он получил неправомерное вознаграждение в виде двух ноутбуков.

Заместителя начальника отделения прокуратуры Ровенской области задержали после получения взятки за "крышевание" перед органами Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, он каждый месяц за взятки обещал начальнику отделения полиции способствовать в непривлечении его к возможной уголовной ответственности и обещал в дальнейшем "крышевать" его деятельность перед органами Госбюро расследований. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Прокурора задержали после получения неправомерного вознаграждения в виде двух ноутбуков.

Фото: dbr.gov.ua

"Следователи ГБР проводят обыски в помещении прокуратуры Ровенской области и по месту проживания прокурора", - говорится в сообщении.

Чиновнику объявили подозрение по ч.3 ст. 368, которая предусматривает лишение воли сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, что в июне прокурора столичной прокуратуры №6 (в Печерском районе столицы) задержали при получении 100 тыс. долларов взятки.

По предварительной информации, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, задержанный получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме 100 000 долларов США. За это прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также обещал в дальнейшем "крышевать" деятельность банка.