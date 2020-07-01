​В Одесской области мужчина забил до смерти соседа костылями из-за 115 гривен долга

В Одесской области правоохранители задержали жителя Ренийского района за нанесение смертельных телесных повреждений соседу. 65-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Конфликт между мужчинами произошел из-за спиртного и денег. Подозреваемый, имея проблемы со здоровьем, дал знакомому 200 гривен и попросил купить ячменя. Сосед выполнил просьбу, но не вернул ему 115 гривен, а вечером снова пришел к нему домой и предложил выпить за его счет водки. Возмутившись, хозяин дома привязал гостя веревкой к кровати и избил костылями, после чего вывел во двор, а сам пошел в дом отдыхать.

Пострадавший скончался от травматического шока, вызванного множественными переломами ребер.

Полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него вещественные доказательства. Своей вины он не отрицал.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Согласно санкции статьи, за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, фигуранту грозит от семи до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в конце мая в Киеве двое мужчин убили рыбака, чтобы продать его автомобиль и расплатиться по кредитам.