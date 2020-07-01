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​Киев запретил работу ресторанов и развлекательных заведений после 22:00

Такжже ограничено проведение массовых мероприятий.

​Киев запретил работу ресторанов и развлекательных заведений после 22:00
Фото: EPA/UPG

Киевская городская государственная администрация запретила работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве", - написал он в фейсбуке.

Так, по словам мэра, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00, а также ограничивается проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22.00.

"Ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", - подчеркнул Кличко.

Напомним, 3 июня Кабинет министров принял постановление об открытии кафе и ресторанов не только на летних площадках, а и внутри помещений начиная с 5 июня. Киев не смог перейти к этому этапу из-за большого количества новых заболевших. 

С 22 июня столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь.

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