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Три станции киевского метро закрывали из-за сообщения о минировании (обновлено)

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Три станции киевского метро закрывали из-за сообщения о минировании (обновлено)
Фото: EPA/UPG

Станции Киевского метрополитена "Житомирская" и "Арсенальная" (красная ветка) и "Харьковская" (зеленая ветка) закрыли на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Обновление. По состоянию на 19:40 станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" снова открыты на вход и выход после проверки.

"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме! Хорошего вечера, уважаемые пассажиры!", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, Киевский метрополитен возобновил перевозку пассажиров 25 мая - после двухмесячного перерыва на карантин.

5 июня в Киеве закрывали станцию метро "Майдан Независимости" из-за сообщения о минировании.

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