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Военные провели испытания ударной модификации вертолета Ми-2

Вертолет Ми-2МСБ оснащен серийной системой неуправляемого ракетного вооружения.

Военные провели испытания ударной модификации вертолета Ми-2
вертолет Ми-2МСБ
Фото: mil.gov.ua

В Черниговской области проходят специальные испытания вертолета Ми-2МСБ, оснащенного исследовательской системой стрелкового вооружения и серийной системой неуправляемого ракетного вооружения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Ми-2МСБ является украинский модернизированной версией многоцелевого вертолета Ми-2.

"По сравнению с базовым вертолетом Ми-2МСБ получил расширенные летно-технические характеристики и стал более экономным, что значительно расширило его боевые возможности и фактически превратило в легкую ударную модификацию. Это стало возможным за счет ремоторизации базового вертолета и оснащение Ми-2МСБ полноценной системой авиационного вооружения, которое позволяет Ми-2МСБ выполнять ряд задач на поле боя. Полученные возможности позволяют использовать Ми-2МСБ в интересах ВСУ, ГПСУ, НГУ, ГСЧС, СБУ", - отмечается в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

По результатам испытаний специалисты определят основные летно-технические характеристики вертолета и оценят точность стрельбы по наземным целям.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, в мае в Черниговской области провели испытания модернизированного танка Т-72.

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