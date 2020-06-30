В Черниговской области проходят специальные испытания вертолета Ми-2МСБ, оснащенного исследовательской системой стрелкового вооружения и серийной системой неуправляемого ракетного вооружения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Ми-2МСБ является украинский модернизированной версией многоцелевого вертолета Ми-2.

"По сравнению с базовым вертолетом Ми-2МСБ получил расширенные летно-технические характеристики и стал более экономным, что значительно расширило его боевые возможности и фактически превратило в легкую ударную модификацию. Это стало возможным за счет ремоторизации базового вертолета и оснащение Ми-2МСБ полноценной системой авиационного вооружения, которое позволяет Ми-2МСБ выполнять ряд задач на поле боя. Полученные возможности позволяют использовать Ми-2МСБ в интересах ВСУ, ГПСУ, НГУ, ГСЧС, СБУ", - отмечается в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

По результатам испытаний специалисты определят основные летно-технические характеристики вертолета и оценят точность стрельбы по наземным целям.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, в мае в Черниговской области провели испытания модернизированного танка Т-72.