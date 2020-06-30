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Малюська показал, куда пошли деньги "клиентов" VIP-камер СИЗО

За эти средства сделали ремонт в бесплатных камерах.

Малюська показал, куда пошли деньги "клиентов" VIP-камер СИЗО
Архивное фото
Фото: facebook/Denis Malyuska

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что деньги за пребывание в камерах СИЗО повышенного комфорта пошли на ремонты бесплатных камер.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Разницу между тем, что было, и что стало, можете оценить по фотографиям. На ремонт потрачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков", - подчеркнул Малюська.

"Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? Не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги, и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", - добавил глава Минюста.

Фото: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська

Напомним, экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля. Деньги от таких платных услуг идут в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Такие камеры c улучшенными условиями (в них есть холодильник, телевизор, душевая кабина) открыли в СИЗО нескольких других городов, в том числе в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье, Чернигове, Житомире.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. Затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

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