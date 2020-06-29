Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии

Знаменитый украинский филолог профессор Александр Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.

По его словам, 84-летний Пономарив упал и сломал два позвонка.

"Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Лечение требует значительных средств", - написал Литвиненко.

Для профессора собирают помощь на карточку жены Раисы Кучер: 5168 7456 0116 2826.

Пономарив - украинский языковед, переводчик, публицист, общественный деятель. Доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ им. Шевченко, академик Академии наук высшей школы.

Входит в Национальную комиссию Украины по вопросам правописания.