​В воскресенье на Донбассе произошло восемь обстрелов, без потерь

Одна из ракет боевиков попала во двор жилого дома.

В воскресенье, 28 июня, в зоне боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов со стороны вооруженных формирований, поддерживаемых Россией. Потерь среди украинских военных не было, говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, различные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Три обстрела зафиксировали возле Луганского, именно там стреляли из артиллерии. Также боевые действия шли возле Мироновского, Старогнатовки, Авдеевки, Водяного.

В селе Пивничное (рядом с Торецком) оккупационные войска выпустили снаряд из противотанковой ракетной установки, который попал во двор жилого дома. Осколки повредили соседние здания, но люди не пострадали.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня боевики 12 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил. В этот день погиб 37-летний сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх из Тернополя, еще трое солдат были ранены.