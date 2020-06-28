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В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании отдыхающих, есть погибший

53-летнего жителя района задержали.

В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании отдыхающих, есть погибший
Фото: Нацполиция

В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании из 10 отдыхающих. Ранения получили двое мужчин, один из них скончался в больнице. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел вечером 27 июня в селе Гусаровка.

"Неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения ", - говорится в сообщении

Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где один из них - 27-летний мужчина - скончался.

53-летнего нападавшего полиция задержала на месте преступления.

По факту стрельбы открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Вишневом и возле Таращи Киевской области произошла стрельба, двое человек получили ранения.

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