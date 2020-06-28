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Боевики блокируют работу пункта пропуска "Новотроицкое"

Движение через КПВВ должно было возобновится еще 22 июня.

Боевики блокируют работу пункта пропуска "Новотроицкое"
Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба заявила о блокировании боевиками работы контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области. Об этом говорится на сайте ведомства

"По состоянию на утро 28 июня ни одно лицо не прибыло со стороны временно оккупированной территории Украины. Граждане же, прибывающие в КПВВ со стороны контролируемой территории, информируются украинскими пограничниками о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения на въезд и выезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что узнав об этом, люди отказываются от путешествия на оккупированную территорию.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что даже если боевики не пропустили граждан, при возвращении на подконтрольную территорию им все равно нужно будет пройти самоизоляцию или обсервацию.

Напомним, контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" возобновил работу 22 июня. Вчера сообщалось, что в "серой зоне" между КПВВ "Новотроицкое" и пунктом пропуска боевиков "Еленовка" находятся 35 человек, которым группировка "ДНР" отказала в пропуске.

10 июня была возобновлена работа КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" - в Донецкой. Однако, боевики блокировали пропук людей.

13 июня оккупанты начали пропускать граждан через КПВВ "Станица Луганская".

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