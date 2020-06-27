​С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов, есть погибший и раненые

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов, говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования, которые контролируются Россией, применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, минометы, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Стреляли сегодня возле Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки, Светлодарска.

Возле Старогнатовки из-за взрыва неизвестного боеприпаса были ранены двое военных. Один из них умер от полученных множественных осколочных ранений. Кроме того, возле Марьинки во время разминирования участка местности получил ранение военный сапер, его госпитализировали.

По оценкам штаба ООС, ситуация в зоне боевых действий остаются контролируемой.

Напомним, что 26 июня на Донбассе произошло девять раз обстреляли позиции сил ООС, один военный был ранен.