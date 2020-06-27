В Украине снова антирекорд по COVID-19: за сутки 1109 новых случаев
В Украине снова антирекорд по COVID-19: за сутки 1109 новых случаев
Киевская область усилила карантин
Киевская область усилила карантин
На киевском рынке "Троещина" нашли коронавирус
На киевском рынке "Троещина" нашли коронавирус
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Украина впервые сдала морской порт в концессию
Украина впервые сдала морской порт в концессию
Китайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро Харькова
Китайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро Харькова
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
Глава Кировоградской ОГА задержан за вымогательство взятки в 1,8 млн гривен
Глава Кировоградской ОГА задержан за вымогательство взятки в 1,8 млн гривен
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
ГлавнаяОбществоВойна

​С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов, есть погибший и раненые

Стреляли возле Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки, Светлодарска.

​С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов, есть погибший и раненые
Фото: EPA/UPG

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов, говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования, которые контролируются Россией, применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, минометы, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Стреляли сегодня возле Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки, Светлодарска.

Возле Старогнатовки из-за взрыва неизвестного боеприпаса были ранены двое военных. Один из них умер от полученных множественных осколочных ранений. Кроме того, возле Марьинки во время разминирования участка местности получил ранение военный сапер, его госпитализировали.

По оценкам штаба ООС, ситуация в зоне боевых действий остаются контролируемой.

Напомним, что 26 июня на Донбассе произошло девять раз обстреляли позиции сил ООС, один военный был ранен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также