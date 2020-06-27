Боевики устроили на Донбассе девять обстрелов

26 июня вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли вблизи Крымского, Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Хутора Вольный и Шум.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь у Славного.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрела был ранен украинский военнослужащий.