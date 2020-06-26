Фото: Макс Требухов

В пятницу, 26 июня, возле здания Министерства образования и науки устроили акцию протеста "Шкарлет - это зашквар".

Как сообщает корреспондент LB.ua, около десяти активистов пришли с плакатами, обвиняющими и.о. министра Сергея Шкарлета в плагиате и продолжении традиций одиозного Дмитрия Табачника.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции заявили, что не хотят видеть Шкарлета, которого отказался поддержать даже профильный комитет Верховной Рады, во главе Министерства образования и науки.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.

Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра.

В таком же статусе сейчас работает глава Минэнерго Ольга Буславец, которая тоже не имеет поддержке в Верховной Раде.

К сотруднику Института физика НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в предыдущей акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ. Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним.