Нардеп просит сменить ему домашний арест и готов взять его на поруки.

Фото: Макс Требухов

В Киеве под Апелляционным судом собрался митинг в поддержку активиста и экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко . Суд рассматривает ходатайство о смене ему меры пресечения.

Защита Стерненко заявила отвод прокурор Бозовуляку, сообщил Стерненко на своей странице в Facebook. По его словам, прокурор ввел в заблуждение суд. Суд в отводе Бозовуляка отказал.

Нардеп от фракции "ЕС" Николай Величкович высказал готовность взять Стерненко на поруки. Также поддержать его пришла бывшая глава Минздрава Уляну Супрун.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Это было уже третье за полгода нападение на Стерненко.

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

15 июня Стерненко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

24 июня активист заявил, что Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который является одним из нападавших на него и который умер от полученных ран. Также, по словам Стерненко, судья Шевченковского райсуда не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта выехал из Украины.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по подозрению его в умышленном убийстве.