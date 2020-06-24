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ГБР вызвало Порошенко на новый допрос

Повестку опубликовали в соцсетях. 

ГБР вызвало Порошенко на новый допрос
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований вызывает на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, соглаву фракции "Европейска солидарность" в парламенте Петра Порошенко. Повестка опубликована на странице ГБР в Facebook.

"Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что явка Порошенко обязательна, он должен иметь при себе паспорт или другое удостоверение личности.

Повестка Порошенко
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua
Повестка Порошенко

Напомним, что 18 июня судья Сергей Вовк отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Он аргументировал это сменой ходатайства прокуратуры об избрании меры в виде личного обязательства, а не ареста. Защита Порошенко выступала против такого решения, призывая вынести решение по сути.

После заседания под Офисом президента собрался митинг в поддержку Петра Порошенко. Его участники требовали "прекратить политические репрессии"

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

19 июня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства относительно пятого президента Украины Петра Порошенко. 

Производство, в котором Порошенко является подозреваемым, было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины.

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