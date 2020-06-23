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Стерненко заявил, что одному из нападавших на него через суд отменили подозрение

Также суд не дал разрешение на задержание сообщника нападавшего. 

Стерненко заявил, что одному из нападавших на него через суд отменили подозрение
Фото: Lb.ua

Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который является одним из нападавших на активиста, экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко

Это решение 22 июня вынес судья Пидпалый, написал Стерненко на своей странице в Facebook

Помимо этого, 23 июня судья Шевченковского райсуда не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта выехал из Украины. 

"Думаю, в конце окажется, что я виноват в том, что они на меня напали, потому что я противостоял Труханову (мер Одессы. - Ред.) и тот был вынужден заказывать нападения на меня", - заявил Стерненко. 

Напомним, что вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Это было уже третье за полгода нападение на Стерненко. 

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один из них упал - у него была серьезная рана на животе.

15 июня, на второй день заседания по избранию меры пресечения, суд отправил подозреваемого в убийстве и незаконном обращении с оружием Сергея Стерненко под домашний арест по месту регистрации. Стерненко проживает в Киеве, однако зарегистрирован в воинской части Одессы. Невыполнение решения об избрании меры пресечения могло привести к ее пересмотру и избранию следующей по мере тяжести - содержания под стражей.

Активист сообщил, что не может пребывать под домашним арестом по месту регистрации, поскольку там находится отряд пограничников и его туда никто не пустит. После обращения к прокурору глава Шевченковского райсуда пообещал, что решение об избрании меры пресечения будет пересмотрено. 

После этого Шевченковский райсуд Киева сменил место отбывания домашнего ареста Стерненко - он должен находиться в квартире, в которой проживает в Киеве. 

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