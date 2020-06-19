Полиция открыла дело в отношении врачей, которые выдавали ложные справки Мангеру

Им грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса.

Правоохранители начали уголовное производство против врачей Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали фейковые справки подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Об этом сообщается на фейсбук-странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Врачам грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 343 ч. 2 - влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего; ч. 366 ч. 1 - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк Мангера без права на залог. Его адвокаты заявили, что будут обращаться в Европейский суд по правам человека.