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Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко на 1 июля

Прокурор ходатайствовал о личном обязательстве, а не о взятии под стражу. 

Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко на 1 июля
Фото: Макс Требухов

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк перенес избрание меры пресечения пятому президенту Украины, соглаве фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Сторона защиты просила не откладывать заседание, а вынести решение по сути. Следующее заседание состоится 1 июля в 14:00, объявил судья Вовк. Решение о переносе, по словам Вовка, связано с изменением ходатайства прокуратуры о виде меры пресечения. 

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста.

"Просим применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства", - зачитал прокурор во время заседания.

Позиция генпрокурора основана на том, что Порошенко не должен быть под стражей, поскольку обязан являться на заседания Верховной Рады и не намерен скрываться от следствия. 

По его словам, также генпрокурор просит суд возложить на экс-президента ряд обязательств, в частности, являться к следователю, прокурору и в суд, не покидать город, в котором проживает, а также воздержаться от общения с рядом свидетелей.

В то же время защита Порошенко возразила против такого ходатайства.

"Они сказали, что им достаточно личного обязательства. Нет. Порошенко взяток не брал, не берет и брать не будет. Тем более, они это делают, чтобы изъять паспорт и не дать возможности Порошенко мобилизовать мир в поддержку Украины", - заявил нардеп после заседания суда. 

Защита Порошенко просила перенести рассмотрение избрания меры пресечения из Печерского в Шевченковский райсуд.

Напомним, что 10 июня Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату, бывшему президенту Петру Порошенко. 

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

Ему вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

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