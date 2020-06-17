Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации нападения на херсонскую чиновницу и активистку Катерину Гандзюк.

Заседание состоится завтра, 17 июня, сообщают Ґрати.

Защита Мангера утверждает, что причиной перерыва стали ошибки в ходатайстве прокуратуры, которые она должна исправить до завтрашнего утра.

Меру пресечения Мангеру рассматривали в закрытом заседании, о чем ходатайствовала прокуратура, в связи с тем, что на заседании должны исследовать результаты негласных следственных действий и обстоятельства угроз свидетелям в деле и их родным. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, потому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

Угрозы начались после того, как стороны получили доступ к материалам дела, утверждают в прокуратуре. Это произошло после 27 апреля, когда СБУ и ГПУ сообщили об окончании следствия. Позднее, 11 июня, расследование решили продолжить до 29 июля, как пояснили в прокуратуре, в связи "с возникшими новыми обстоятельствами".

До сегодняшнего дня Мангер находился под мерой пресечения в виде залога. В феврале 2019 года, после того, как ему объявили подозрение в умышленном убийстве (часть 2 статьи 115 УК), он вышел под залог, заплатив 2 млн 497 тысяч гривен. Позже ему переквалифицировали подозрение на нанесение тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 УК) и уменьшили сумму залога до 1 млн 152 тысячи гривен.

Обновление. После заседания суда Мангера задержали сотрудники конвоя.

Об этом сообщили его адвокаты Андрей Мурашкин и Дмитрий Ильченко, передает hromadske.

По словам Мурашкина, правоохранители не предоставили документ, который бы предоставлял основание задержать Мангера.

Адвокаты утверждают, что задержание осуществляли люди с шевронами СБУ.

Позже Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ, где присутствовали медики, которых, как утверждает адвокат, вызвали Мангеру.

Адвокат заявляет, что его клиента "украли" и завезли в "незаконное" СИЗО СБУ.

Утром 16 июня Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

На херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, вылив литр серной кислоты. Гандзюк умерла три месяца спустя от полученных ожогов.