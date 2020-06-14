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У третьего фигуранта дела о взятке Холодницкому диагностировали коронавирус, - адвокат

Его имя пока не называется.

У третьего фигуранта дела о взятке Холодницкому диагностировали коронавирус, - адвокат
Фото: sudreporter.org

У одного из подозреваемых по делу о попытке передачи взятки главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому якобы обнаружили COVID-19.

Об этом стало известно в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда, передает Судовий репортер.

Такую информацию обнародовал один из адвокатов, который защищает налоговика Николая Ильяшенко.

"Мне достоверно известно, что третий фигурант, которому будет в дальнейшем рассматриваться вопрос относительно меры пресечения ... Он не был помещен в условия изолятора временного содержания, так как обнаружен COVID-19 ... По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом. Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, можем заболеть этой болезнью ... Домашняя обсервация путем круглосуточного домашнего ареста позволит пройти соответствующее обследование на 14 суток", - сказал он.

Между тем прокурор ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее 14 июня суд взял под стражу бывшего сотрудника компании Burisma Андрея Кичу с возможностью освобождения под залог в 40,3 млн грн.

Замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко отстранили от исполнения обязанностей на время проведения дисциплинарного производства.

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