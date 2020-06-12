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Офис генпрокурора завершил расследование относительно пограничников, которые выдворяли Саакашвили из Украины

Расследование относительно высокопоставленных лиц продолжается.

Офис генпрокурора завершил расследование относительно пограничников, которые выдворяли Саакашвили из Украины
Фото: Сергей Нужненко

Офис генпрокурора сообщил о завершении досудебного расследования относительно двух пограничников, которые подозреваются в превышении служебных полномочий в ходе реадмиссии бывшего грузинского президента и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Польшу.

Их действия квалифицируют по ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса, заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Относительно других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к незаконному задержанию и реадмиссии Саакашвили, расследование продолжается.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 13 февраля 2015 года был назначен советником президента Украины Петра Порошенко и председателем созданного Совещательного международного совета реформ. 

29 мая того же года президент Порошенко подписал указ о предоставлении Саакашвили украинского гражданства как "лицу, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес".

На следующий день, 30 мая, Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации, уволив с этой должности Игоря Палицу.

7 ноября 2016 года Глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили подал в отставку. 9 ноября 2016 года Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили с занимаемой должности.

Также Порошенко освободил Саакашвили с должности внештатного советника Президента Украины.

26 июля 2017 года Президент Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили. Решение было принято на основании п.2 ст.19 Закона "О гражданстве", а именно - указании ложных данных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

После этого была проведена реадмиссия Саакашвили в Польшу. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили, после чего он вернулся в Украину.

Сейчас Саакашвили является главой Исполнительного комитета по реформам Украины. 

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