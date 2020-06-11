К Стерненко пришла полиция с постановленим о принудительном приводе в СБУ для вручения подозрения

К одесскому активисту и бывшему лидеру местной ячейки "Правого сектора" Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения подозрения за самозащиту. В 12:00 сегодня буду туда идти", - написал он.

Фото: facebook.com/sternenko

Он добавил, что ему нужна поддержка общественности в суде, который, по его словам, пройдет уже сегодня или завтра, 12 июня.

Напомним, что 10 июня Стерненко пришел в Службу безопасности Украины, но следователь подозрения ему не вручил. Активиста вызвали повесткой, но следователь, по его словам, спрятался и не вышел.

7 июня Стерненко опубликовал повестку, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля 9 июня в Главное следственное управление СБУ для вручения письменного уведомления о подозрении. По словам Стерненко, подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство.

Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе. Вечером 24 мая 2018 года он оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.