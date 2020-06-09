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Суд отказался пересмотреть меру пресечения подозреваемому в госизмене генералу СБУ Шайтанову

Шайтанов вины не признает и считает дело подставой.

Суд отказался пересмотреть меру пресечения подозреваемому в госизмене генералу СБУ Шайтанову
Фото: LB.ua

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня для Валерия Шайтанова - генерал-майора СБУ, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов в Украине.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов, передает hromadske.

Адвокат подозреваемого Георгий Тигишвили сообщил, что сторона защиты просила отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, подчеркивая, что подозрение является незаконнім, а теракты, о которых говорит следствие, не планировались. Прокуратура просила оставить решение об аресте в силе.

Также защитники отметили нарушении подследственности по делу, отметив, что нарушения в деятельности сотрудника СБУ должно расследовать ГБР, а не Служба безопасности. Также защита говорила о конфликте интересов, в частности в том, что свидетели по делу - сотрудники СБУ.

В то же время сторона обвинения отметила, что Шайтанова уже уволили со службы. Отдельно в комментари следователь объяснил, что, учитывая специфику и сложность дела, им должна заниматься именно СБУ.

Сам Шайтанов, как сообщает его адвокат, не признает своей вины и считает это дело подставой.

Напомним, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля по подозрению в государственной измене в пользу России. Завербованному генералу якобы обещали $200 тыс. и паспорт гражданина РФ.

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