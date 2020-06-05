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ГлавнаяПраво

Прокуратура Киева отреагировала на отмену судом решения об аресте Богатыревой

Следствие по экс-главе Минздрава времен Януковича продолжается.

Прокуратура Киева отреагировала на отмену судом решения об аресте Богатыревой
Фото: Макс Левин

Повторное составление и вручение уведомления о подозрении бывшему вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатыревой законом не предусмотрено, а следствие по ней продолжается.

Об этом пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила в обнародованном 5 июня комментарии по поводу сообщения о том, что ВАКС отменил меру пресечения Богатыревой из-за невручения ей подозрения.

"Сотрудниками прокуратуры Киева не составлялось новое сообщение о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины - министру здравоохранения, поскольку действующими нормами УПК Украины не предусмотрено повторное составление и вручение идентичного сообщения о подозрении, которое ранее уже было вручено подозреваемой", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 28 августа 2019года Печерским районным судом города Киева в отношении подозреваемой Богатыревой была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 6 млн грн, которые 29 августа 2019 года внесены.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.

Напомним, 27 августа прошлого года Богатырева вернулась в Украину после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".

28 августа Печерский районный суд Киева постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога 6 млн гривен. 29 августа депутат ОПЗЖ Вадим Новинский внес за нее залог, и она вышла из СИЗО.

4 июня 2020 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства о применении к экс-главе Минздрава времен Януковича Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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