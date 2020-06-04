В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
ГлавнаяПолитика

Суд отменил меру пресечения Богатыревой из-за невручения ей подозрения

ВАКС отменил постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева.

Суд отменил меру пресечения Богатыревой из-за невручения ей подозрения
Раиса Богатырева
Фото: LIGA.net

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога бывшему вице-премьер-министру Украины - министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Отммечается, что суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения.

"Принимая такое решение суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении. Во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственным судьей Печерского районного суда г. Киева не были приняты меры для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 августа прошлого года Богатырева вернулась в Украину после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".

28 августа Печерский районный суд Киева постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога 6 млн гривен. 29 августа депутат ОПЗЖ Вадим Новинский внес за нее залог, и она вышла из СИЗО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также